Porta via oro e preziosi per 10 mila euro. Ladro d’appartamento incastrato dalla Scientifica

La polizia di Reggio Calabria, in particolare delle Volanti e del Gabinetto della Scientifica, hanno assicurato alla giustizia un ladro di appartamento: a finire in manette è stato così – e su ordine del Gip del Tribunale del capoluogo, Valentina Fabiani - un 26enne, B.S., per il quale si sono spalancare le porte del carcere.

Il giovane è ritenuto l’autore di un furto commesso a Reggio Calabria il 4 dicembre del 2018. Secondo gli investigatori, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sarebbe introdotto all’interno di un appartamento portando via vari monili in oro ed altri oggetti preziosi per un valore di circa 10 mila euro.

Gli agenti erano intervenuti sul luogo e avevano raccolto alcuni elementi per risalire all’identità del responsabile, che secondo gli investigatori è senza ombra di dubbio il 26enne, elemento che sarebbe confermato anche dal lavoro degli esperti della Polizia Scientifica.

Tutte le prove hanno consentito alla Procura della Repubblica, diretta da Giovanni Bombardieri, di richiedere l’emissione del provvedimento restrittivo eseguito oggi.