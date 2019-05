Dramma a Catanzaro. Anziana si lancia dal balcone di casa, muore sul colpo

Un’anziana donna di 90 anni, P.R. le sue iniziali, si è gettata dal balcone del suo appartamento a Catanzaro, in viale Brutium, nel quartiere Sala.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che alcuni passanti che stavano transitando nei pressi dell’abitazione si siano resi conto di quello che stava per accadere e per questo motivo abbiano cercato per diversi minuti di dissuaderla dal tragico gesto.

La 90enne, però, ha scavalcato la ringhiera del balcone e si è lasciata cadere nel vuoto; dopo un volo di diversi metri si è schiantata al suolo.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.