Serie B, salvezza per il Crotone. Pugliese: tiriamo un sospiro di sollievo

“Adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo e salutare con gioia la permanenza in serie "B” dei nostri rossoblu.” - Lo ha dichiarato, attraverso una nota stampa, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese -

“È stato - scrive Pugliese - un anno difficile e travagliato, nato con diversi auspici. Tuttavia, ancora una volta, quando la situazione sembrava compromessa gli atleti di mister Stroppa e del presidente Gianni Vrenna hanno dimostrato il loro valore, il loro attaccamento ai colori sociali ed alla città.”

“Città che gli rinnova il ringraziamento - scrive il primo cittadino - per aver conservato una categoria importante non solo sotto l'aspetto sportivo ma che conserva il suo valore sociale ed anche di immagine. Si chiude un capitolo in maniera positiva ma, ne sono certo, se ne apre uno altrettanto positivo per il futuro. Questa società lo ha dimostrato: i sogni si possono realizzare.”

“Grazie dunque - conclude il sindaco di Crotone - alla società ed alla squadra alla quale siamo sempre vicini. Aggiungo solo un piccolo particolare personale: quando nel primo anno di “A” dovevamo raggiungere la salvezza, durante la partita, non andavo allo stadio ma mi recavo presso una struttura di “tiro a piattello”, dove tra l'altro incontravo il presidente Vrenna. In queste settimane ho tirato fuori questo piccolo rito scaramantico e, come si è visto, è andata ancora bene.”