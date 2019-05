Ambiente, Tropea: primo comune della Costa degli Dei “Plastic Free”

Domenico Tomaselli

Tropea è “Plastic Free”, la cittadina perla del tirreno è il primo comune della Costa degli Dei ad adottare il provvedimento che tende a disciplinare i cittadini e i commercianti alla riduzione dell’uso della plastica e all’incremento della raccolta differenziata.

“Esprimo soddisfazione nel vedere che il Sindaco di Tropea Avv. Giovanni Macrì con l’ordinanza n. 11 del 6.5.2019 abbia voluto dare un segnale di natura ecologista. – sono queste le parole di Domenico Tomaselli, Federazione dei Giovani Socialisti - Come Coordinatore dei giovani socialisti avevo inviato il 20.04.2019 mezzo pec una mozione “plastic Free Challange” a tutti i comuni della costa. Tropea a questo imput ha risposto per prima. In un secondo momento, ho ricevuto anche i complimenti per l’iniziativa da Presidente del GAL Terre Vibonesi Vitaliano Papillo”

I socialisti da tempo sia in Europa che in Italia portiamo avanti battaglie ecologiste e riformiste ma per ottenere dei risultati concreti v’è bisogno della collaborazione di tutti Istituzioni, forze politiche e cittadini.

Conclude il giovane dirigente socialista: “Spero che non tardino ad arrivare risposte anche dagli altri comuni. Molte tematiche ed iniziative possono essere intraprese con ottica “comprensoriale”.