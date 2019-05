Vigili del Fuoco di Vibo: concluso il corso interprovinciale per patenti di guida

È stato ultimato il corso interprovinciale per patenti di guida di seconda categoria organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, a cui hanno partecipato dieci unità provenienti dai comandi di Vibo e Reggio.

Durante il corso, articolato su quattro settimane, sono stati trattati argomenti sia teorici che pratici relativi alla guida di automezzi con massa complessiva superiore a 35 quintali, alla conoscenza ed utilizzo delle pompe antincendio ed alla guida degli automezzi su terreno non preparato (fuoristrada).

Quest’ultimo modulo è stato svolto presso la pista omologata del Centro di Formazione Regionale di Lamezia Terme.

Il corso è stato diretto dal Funzionario tecnico Domenico Ferito, ed ha avuto come docenti gli istruttori di Guida Capo Reparto Giovannino Vescio (coordinatore degli istruttori) Capo Squadra Nazzareno Suriani (comando di Vibo Valentia) Vigile coordinatore Demetrio Cara (comando di Reggio Calabria) e Vigile Coordinatore Francesco Grimaldi (comando Cosenza).

Il corso abilita il personale che ha superato l’esame finale alla conduzione di automezzi con massa complessiva fino a 35 quintali in soccorso ed alla conduzione non in soccorso di automezzi con massa complessiva superiore a 35 quintali.