I saluti del Sindaco di Caulonia a Michele di Bari: “uomo dedito e professionale”

Il Sindaco di Caulonia Caterina Belcastro, esprime un sincero ringraziamento al Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, "per il lavoro svolto in questi anni e per la fattiva sinergia realizzatasi non soltanto con raro spirito di collaborazione e dialogo, ma anche con profondo senso del dovere."

"Un ringraziamento sentito per un servizio reso alla comunità di Caulonia con efficacia e determinazione, in un rapporto di costante confronto con l'istituzione comunale. Il Prefetto Di Bari in questi anni ha rappresentato lo Stato con equilibrio e sensibile vicinanza. Un interlocutore prezioso e dall’enorme capacità di ascolto, che ha saputo accogliere e trasformare in azioni concrete le diverse e complesse istanze del territorio, come la realizzazione, in tempi brevissimi, del guado alternativo al ponte Allaro lungo la statale 106, opera strategica per la viabilità provinciale. Nel rinnovare i sentimenti di gratitudine, il Sindaco Belcastro formula al Prefetto Di Bari i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire e che saprà svolgere con professionalità, dedizione e alto senso dello Stato, qualità che hanno distinto il suo operato sul nostro territorio".