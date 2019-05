L’augurio del Calabbria Festival a tutte le mamme

Il Calàbbria Teatro Festival non poteva certo far mancare gli auguri a tutte le mamme in occasione della loro festa anche perché, quest’anno la tematica scelta dai direttori Rosy Parrotta e Angela Micieli, verte sul “rapporto genitore-figli”. Tra arte e cultura tante le novità in occasione della IX edizione del festival che si svolgerà a Civita dal 12 al 18 agosto 2019.

Non mancheranno i laboratori dedicati ai bambini e quest’anno, legandoli al tema del festival, le attività coinvolgeranno anche i genitori con il grande ritorno di Silvio Gioia e il suo teatro delle ombre che nella passata edizione ha magistralmente incantato il piccolo pubblico e non solo del Calàbbria Teatro Festival che, in questa edizione, coinvolgerà anche i genitori.

“Divertimento e poesia saranno assicurati” - così il direttore artistico Rosy Parrotta. Oltre a fare gli auguri a tutte le mamme, il direttore artistico, coglie l’occasione per farlo a sua madre, Angela Micieli, unite oltre che da questo cordone ombelicale indissolubile, unite anche nella vita lavorativa che negli anni si è ancor più consolidato a dimostrazione ed è quello che si vuole fare anche attraverso i laboratori, che trascorrere del tempo con i propri figli e trascorrerlo bene facendo attività, non può che essere da esempio e non può che essere qualcosa di positivo e costruttivo.

E’ bene sottolinearlo che tutte le attività del Calàbbria Teatro Festival, dagli spettacoli ai laboratori, dalle installazioni alle mostre e tutto ciò che è in cartellone, è completamente gratuito.