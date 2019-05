Controlli a Crotone: denunce e arresti per porto d’armi e furto d’energia elettrica

Proseguono i controlli settimanali da parte della Questura di Crotone. A seguito dell’episodio verificatosi in occasione dell’incontro di calcio “Crotone-Perugia”, disputatosi presso lo Stadio comunale “E. Scida” il 2 aprile scorso, il personale della Digos ha così deferito un cittadino 72enne del posto per ingiuria nei confronti dell’allenatore della squadra umbra.

Nella nottata del 6 maggio la Squadra Volante ha deferito invece il 31enne T.S. per porto di armi od oggetti atti ad offendere. A seguito della perquisizione del veicolo a bordo sul quale viaggiava è stato ritrovato un piccone in legno di poco più di un metro e con una lama di 50 cm. Il tutto è stato sequestrato.

Nello stesso giorno la Mobile ha poi eseguito un fermo nei confronti del 27enne M.N., del 52enne M.D. e del 47enne P.C. per rapina e lesioni. Denunciato anche B.A., crotonese di 36 anni per rapina aggravata.

Per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere l’8 maggio scorso la Volante ha denunciato in stato di libertà il 41enne B.I., ritrovato – durante una perquisizione veicolare - con un coltello di 9 cm.

Un’altra persona, il 45enne T.G., è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti dopo essere stato trovato con alcuni grammi di cocaina, sequestrata.

Il giorno dopo la Divisione Pasi, supportata dal personale dell’Ufficio di Gabinetto e dal personale con la qualifica di tecnico verificatore della società “E-Distribuzione S.p.A.”, ha dei eseguito controlli amministrativi su Corso Messina, al termine dei quali è stata riscontrata presso un’attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica mediante la realizzazione di un bypass. Il titolare P.A è stato arrestato in flagranza, per furto aggravato di energia elettrica.

Anche presso un’altra attività della stessa via, si è proceduto all’arresto del titolare, di G.F.A., 66enne crotonese per il riscontro dello stesso reato.

Al termine delle operazioni giornaliere sono stati effettuati controlli ad una palazzina e ad un’attività commerciale, la prima nella 2^ traversa di via Achille Grandi, al cui interno risiedevano 12 condomini, mentre la seconda era in via Mario Nicoletta. Dalle verifiche però non è emersa nessuna irregolarità.

DAL BILANCIO COMPLESSIVO dell’attività investigativa risultano in tutto arrestate 5 persone; deferite all’Autorità Giudiziaria altre 5 persone, di cui una all’Autorità Amministrativa; controllate poi in 19 sottoposte a misure di sicurezza. Identificate 543 persone, di cui 26 extracomunitarie.

In strada verificati 850 veicoli (anche con sistema Mercurio), effettuati numerosi posti di controllo; elevate 16 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuati 5 fermi e sequestri amministrativi e penali e 29 perquisizioni, accompagnate 10 persone in Ufficio per identificazione ed eseguiti 15 controlli amministrativi.