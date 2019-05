“ProteggItalia”: 115mln alla Calabria, arrivano le prime risorse per viabilità e dissesto idrogeologico

Nel febbraio scorso il premier Giuseppe Conte l’aveva annunciato (LEGGI): quasi 11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021 destinati all’emergenza maltempo, alla prevenzione e alla manutenzione dell’intero territorio nazionale, con da subito un “tesoretto” da 3,1 miliardi disponibile da spendere per le opere definite “immediatamente cantierabili”.

Il cosiddetto “ProteggItalia”, ovvero il Piano Nazionale del Governo, prevede per la Calabria la disponibilità di ben 115 di milioni: più di 35 per l’anno in corso, altri 40 per il 2020 e altrettanti per il 2021, ai quali aggiungervi gli altri fondi da ripartire in base al Decreto Fiscale.

E oggi sono diversi i Comuni della regione interessati dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile per l’assegnazione delle consistenti risorse, in particolare le Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Vibo Valentia e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Proprio nei giorni scorsi sono state infatti sottoscritte le prime convenzioni a valere sulla Dpcm del 27 febbraio 2019 che prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie per il 2019, “di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145” - Regione Calabria. Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1”.

L’investimento previsto per l’annualità in corso è di 2 milioni e 300 mila euro per la provincia di Catanzaro, di cui 2 milioni e 100 mila destinati alla viabilità e 200 mila alla ri-funzionalizzazione dei canali.

Altri 2 milioni e 150 mila euro andranno alla provincia di Vibo Valentia, di cui 750 mila per la viabilità e un milione e 400 mila per il consolidamento dei versanti in frana.

Poco più di 5 milioni, invece, previsti per la Città Metropolitana di Reggio Calabria: 4,5 per la viabilità e 500 mila per il consolidamento dei versanti in frana, salvo variazioni in aumento che interverranno nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta, come dicevamo, di un investimento complessivo su tutta la Calabria dei circa 115 milioni di euro in 3 anni, di cui circa 3 milioni saranno assegnati alla provincia di Catanzaro; altri 14,5 alla provincia vibonese; e 27 a Reggio Calabria.

Per provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi, è stato chiesto espressamente alle amministrazioni destinatarie dei contributi di procedere velocemente alla realizzazione degli interventi, stante la necessità di registrare gli impegni giuridicamente vincolanti entro il prossimo 30 di agosto.