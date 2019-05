Reggino sotto la lente della polizia: tre arresti per droga ed evasione

Intensificata da parte del Questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, la presenza della polizia su tutta la provincia, anche con l’adozione dei nuovi protocolli operativi in aggiunta al piano coordinato di controllo del territorio

Servizi che danno i loro risultati, in termini di repressione dei reati e maggiore sicurezza per i cittadini. In questo contesto, infatti, nella mattinata di ieri, gli agenti hanno sorpreso due soggetti sottoposti ai domiciliari al di fuori delle loro abitazioni.

In particolare, i poliziotti del Posto Fisso di Arghillà hanno arrestato H.F., un 21enne reggino che, dopo un primo infruttuoso controllo presso il suo domicilio, è stato rintracciato a casa del suocero non rispettando dunque le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa serata, inoltre, M.M., 37enne del posto, è stato sorpreso anch’egli a violare lo stesso provvedimento. L’uomo, sorpreso nel cortile di un isolato del quartiere Archi, alla vista delle Volanti ha cercato di fuggire per rientrare nell’abitazione, ma è stato raggiunto e arrestato. Si trovava ai domiciliari per reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia e detenzione abusiva di armi.

Nella mattinata di oggi, poi, si sono svolte le udienze con rito direttissimo nei confronti dei due soggetti con la convalida degli arresti e l’emissione per entrambi di un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale.

Nel pomeriggio dell’8 maggio, inoltre, la Squadra Volante del Commissariato di Gioia Tauro, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente un 52enne di Rosarno, pregiudicato per reati in materia di droga.

L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto ad un posto di blocco sulla statale SGC; perquisito il veicolo vi sono state ritrovate, nascoste nei alloggi laterali degli sportelli e nel manico di un cacciavite, 40 dosi per un totale di quasi 15 grammi di cocaina. Per il 52enne si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Arghillà.