Scarico di reflui industriali non autorizzati, sequestrata azienda di pellet

Nella mattinata di venerdì, nell’ambito dell’attività di salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, i carabinieri della Stazione di Belcastro, insieme ai colleghi del Noe, il Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro, hanno eseguito dei controlli sulle attività industriali della zona, individuando un sito destinato alla produzione del combustibile pellet di legno che avrebbe svolto la sua attività senza rispettare le norme a tutela dell’ambiente.

In particolare i militari hanno accertato che l’azienda, e senza autorizzazioni, avrebbe scaricato i reflui industriali che erano venuti in contatto con i residui della lavorazione; inoltre, durante la produzione, venivano originate delle emissioni in atmosfera.

Sul poso sono state riscontrate anche delle omissioni colpose quanto alle cautele o alle difese contro eventuali disastri o infortuni sul lavoro. Inevitabile la denuncia in stato di libertà per il titolare dell’impianto e il sequestro di un capannone industriale.