Condannato per lesioni, ricercato da oltre un anno: latitante catturato nel catanese

Alexandru Dorel Mihaita

È finita dopo poco più di un anno la latitanza di un 38enne romeno, Alexandru Dorel Mihaita, su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità Romene, e catturato ieri dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, in collaborazione con i colleghi di Palagonia, a Ramacca nel catanese.

Il ricercato, sparito dal febbraio del 2017, era stato condannato ad un anno di reclusione per lesioni personali, reato commesso nel 2015 a Bacau, nel suo paese.

All’arresto dell’uomo si è arrivati dopo un’intensa attività investigativa condotta dai militari della Stazione di San Ferdinando, e che ha consentito, in pochissimo tempo, di acquisire delle preziosissime informazioni dalle quali si è potuto accertare che il 38enne, già noto perché in passato era stato domiciliato proprio nella Piana di Gioia Tauro, avesse da qualche tempo trovato rifugio in Sicilia.

Si è scoperto infatti che l’uomo aveva trovato un lavoro nella cittadina in provincia di Catania. All’alba di oggi, così, i Carabinieri, dopo un lungo servizio di osservazione, sono riusciti a localizzarlo e catturarlo all’interno di un’azienda di Contrada Mendolo di Ramacca, dove faceva il bracciante agricolo.

Mihaita, che al momento dell’arresto non ha opposto alcuna resistenza, è stato portato nella Casa Circondariale di Caltagirone, dove rimarrà a disposizione della Autorità Giudiziaria.