La Sorical all’università racconta le grandi infrastrutture della Calabria

Due ore fitte in cui cinquanta studenti del corso di laurea magistrale in ingegneria civile dell’Unical, hanno ascoltato il racconto di un periodo - tra gli anni ‘50 e ‘80 - che vide la Cassa per il Mezzogiorno realizzare nella nostra regione un insieme di grandi infrastrutture che fecero sì che tutte le città e tutti i paesi della Calabria avessero un moderno servizio idropotabile.

Relatore, su invito del Prof. Paolo Veltri, ordinario di costruzioni idrauliche, e del prof. Attilio Fiorini Morosini, professore di Acquedotti e Fognature presso il Dipartimento di Ingegneria civile dell’università, l’Ingegnere Sergio De Marco, Direttore dell’area operativa della Sorical, la società che gestisce il sistema idrico regionale.

De Marco ha illustrato agli studenti il modello di gestione operativa messo in atto dal 2004 dalla stessa Sorical ed ha mostrato con video, fotografie e dati analitici il lavoro che negli anni recenti ha portato l’azienda a completare alcune grandi infrastrutture che lo scioglimento della Casmez aveva lasciato come grandi incompiute, come il raddoppio dell’acquedotto Abatemarco, e le dighe sul fiume Alaco e Menta.