Discarica Scandale, arriva il no del Pd di Crotone

Dissenso per la discarica di Scandale. È emerso nel corso di una riunione della Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Crotone. Durante l’incontro è emersa da parte di tutti i membri della Segreteria, la vicinanza ai concittadini di Scandale per quello che stanno vivendo in queste ore.

Il Partito Democratico ha avviato una seria e profonda analisi della situazione venutasi a creare, avendo letto i provvedimenti e quanto la legge impone alle province che devono dotarsi, ognuna, di una propria discarica di servizio. A tal punto ci si chiede anche il perché la scelta rgicada proprio ed unicamente sulla Provincia di Crotone, per altro la Provincia che vede come massimo rappresentante istituzionale l’Assessore regionale all’ambiente.

La segreteria del Partito Democratico nutre alcune perplessità che nei prossimi giorni porterá a conoscenza della Giunta Regionale.

La richiesta legittima é, che la Provincia di Crotone non sia l’unica e non diventi, di conseguenza, la pattumiera della Calabria. Perché il rischio che, a differenza dell’assessore Rizzo, la Segreteria Provinciale prevede, è che questa si trasformi da discarica di servizio a discarica utile a smaltire ogni esigenza ed urgenza del sistema rifiuti dell’intera regione.

La Provincia di Crotone ha bisogno di essere bonificata e non trasformarsi in una ulteriore pattumiera. Il Partito Democratico, dunque, vigilerà su questo tema delicatissimo per il territorio. L' impegno sarà quello di chiamare in causa nuovamente la Giunta Regionale e rivedere, insieme ad essa, ogni soluzione possibile ed ancora percorribile che metta al sicuro la salute dei crotonesi.