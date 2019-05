Workshop in Cittadella per promuovere le eccellenze calabresi in Ontario

Si è svolto questa mattina a Catanzaro, nella Sala Oro della Cittadella Regionale, il Workshop – Giornata Paese “Le eccellenze agroalimentari e vinicole calabresi in Ontario”, iniziativa di apertura del più ampio progetto di internazionalizzazione “Promozione dei prodotti agroalimentari e delle eccellenze della Regione Calabria in Canada”, promosso dalla Italian Chamber of Commerce of Ontario (ICCO) in cooperazione con la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, Settore Internazionalizzazione, con il supporto operativo di Unioncamere Calabria, in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020.

Cinquanta le aziende agroalimentari e vinicole regionali presenti al workshop che, come da programma, si è aperto con i saluti istituzionali affidati a Gina Aquino, Dirigente del Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria e, a seguire, con gli interventi tecnici curati da Corrado Paina e Tiziana Tedesco, rispettivamente Segretario Generale e Vice Direttrice dell’ Italian Chamber of Commerce of Ontario. Questi ultimi hanno illustrato le caratteristiche del mercato canadese e le opportunità per le imprese regionali operanti nei settori focus del progetto.

E’ seguita una panoramica sulle iniziative e le modalità di partecipazione al più esteso progetto “Promozione dei prodotti agroalimentari e delle eccellenze della Regione Calabria in Canada”, il cui obiettivo è la presentazione delle eccellenze agroalimentari e vinicole tipiche della regione Calabria e del suo territorio attraverso azioni mirate volte a identificare i prodotti agroalimentari più idonei per l’inserimento nel mercato dell’Ontario, l’organizzazione di una delegazione di Buyers in Calabria per la selezione dei prodotti da proporre sul mercato, una serie di iniziative promozionali, degustazioni, presentazioni ad addetti del settore e opinion leader, da eseguire in punti vendita selezionati sul territorio e presso la grande distribuzione.

All’incontro hanno partecipato anche il presidente della Regione Mario Oliverio e il consigliere regionale Orlandino Greco che hanno colto l’occasione per salutare tutti gli operatori presenti e per sottolineare l’importanza dell’ iniziativa a sostegno dell’ imprese. Ai lavori seminariali sono seguiti gli incontri b2b tra le imprese regionali, i rappresentanti della Italian Chamber of Commerce of Ontario e la delegazione commerciale canadese.