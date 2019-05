Lavoratore si ferisce con motosega: gravi le sue condizioni, interviene l’elisoccorso

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in località “Britto”, frazione Preitoni del comune di Nicotera. Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, si è ferito con una motosega mentre stava tagliando della legna in un fondo di sua proprietà, probabilmente per una banale distrazione.

Il malcapitato avrebbe perso molto sangue e le sue condizioni sono subito apparse gravi al punto di richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto i carabinieri della Stazione di Nicotera.