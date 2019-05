Rossano, 740 mila euro dai proventi dell’edilizia in opere di urbanizzazione

I proventi derivanti dai permessi di costruire, dalle segnalazioni certificate di inizio attività e dalle sanzioni in materia urbanistica saranno investiti sul patrimonio pubblico. La delibera è stata adottata dalla Giunta insieme al Commissario Prefettizio, Domenico Bagnato.

Con una somma di 740 mila euro sarà possibile dunque realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il 20% per interventi di demolizione di costruzioni abusive; il 30% verrà utilizzato per interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano; il restante 10% sarà investito per le spese di progettazione per le opere pubbliche.