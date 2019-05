Furti di energia elettrica: controlli a Crotone, 2 arresti

La Questura di Crotone (Divisione P.A.S.I.), unitamente a personale dell’Ufficio di Gabinetto ed a personale con la qualifica di tecnico verificatore della società “E - Distribuzione s.p.a.”, ha eseguito controlli amministrativi in città, svolti nella mattina di ieri.

Gli agenti, presso un’attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande di Corso Messina, personale tecnico ha accertato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, mediante la realizzazione di un bypass. In flagranza è stato arrestato il titolare dell’attività, P. A., crotonese, 53enne, perché resosi responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Presso un’attività commerciale per la vendita di prodotti di genere alimentare carne e derivati, sempre su Corso Messina, personale tecnico ha accertato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, mediante la realizzazione di un bypass. Arrestato il titolare, G. F. A., crotonese, 66enne per furto aggravato di energia elettrica.

Nella stessa giornata sono stati controllati 2 edifici in via Achille Grandi, al cui interno vi sono 12 condomini. I successivi controlli non hanno fatto emergere irregolarità, e nei confronti di un'attività commerciale in via Mario Nicoletta, sempre senza rilevare irregolarità.