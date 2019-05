Cronaca, violenza privata e resistenza a p.u.: 6 arresti a Isola

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone e della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, durante un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 52enne del luogo ed un 22enne rumeno.

I due, alla guida di altrettante autovetture, non si erano fermati all’ “Alt!” intimatogli dai militari e, durante il tentativo di sfuggire al controllo, hanno messo in serio pericolo l’incolumità dei passanti oltre a quella degli stessi carabinieri. Prontamente bloccati, sono stati tratti in arresto.

I carabinieri della Stazione di Cutro, coadiuvati da quelli della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, hanno tratto in arresto a Isola una 49enne e un 65enne del luogo, per violenza privata in concorso. I due, mediante l’utilizzo di un autoveicolo, hanno ostruito la strada di accesso ad alcuni terreni agricoli di proprietà di terzi, non permettendo loro di passare.

Infine sono stati arrestati un 28enne e una 50enne del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, intervenuti in località Marinella a seguito di lite, sono stati aggrediti. Il giovane è stato subito bloccato mentre la donna è riuscita a darsi alla fuga, venendo rintracciata poco dopo.