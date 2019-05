Confindustria Giovani Catanzaro, Antonia Abramo eletta presidente

Antonia Abramo

Antonia Abramo è stata eletta all’unanimità presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro. Con la voce rotta dall’emozione, la giovane imprenditrice di successo ha esordito presentando un programma operativo degno di nota. Cultura d’impresa, condivisione, formazione, divertimento e convivialità, partecipazione, senso di calabresità, sensibilità sociale, dialogo con le Istituzioni. Sono questi i punti principali della visione della giovane presidente Abramo.

“Mi sento emozionata come al primo giorno di scuola – ha dichiarato Antonia Abramo – sono dodici anni che frequento Confindustria e sono davvero felice di poter vivere questa nuova avventura insieme ad altri giovani colleghi. Noi calabresi e catanzaresi non siamo consapevoli di quello che siamo e delle ricchezze che abbiamo ma dobbiamo partire da qui, dalle nostre radici e dalle nostre capacità, per creare una nuova classe imprenditoriale consapevole e formata, in grado di avere una visione per questa nostra amata terra.

Il lavoro di squadra – ha sottolineato la neopresidente - sarà fondamentale e abbiamo già messo in campo un ciclo di seminari di alta formazione nell’ambito del management. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, il presidente di Confindustria Catanzaro Aldo Ferrara, il direttore Dario Lamanna, e la past presidente Caterina Frojio che ha guidato questo gruppo in maniera straordinaria. Con lei abbiamo un rapporto di stima e di amicizia ed in continuità con la sua attività mi auguro di poter dare il mio contributo per la crescita del gruppo giovani”.

Antonia Abramo guiderà, per il prossimo triennio, il nuovo direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori composto da Luca Noto, Emanuele Abramo, Serena Spagnolo, Emilia Merante Critelli, Fabio Falvo, Davide Barillari, Francesco Penna, Danilo Massena, Giuseppe Minieri e Lucia Mazzei. Il passaggio di testimone è avvenuto in un clima di grande amicizia. Caterina Froio, past presidente del gruppo Giovani Imprenditori, si è detta soddisfatta del suo operato.

“In questi anni splendidi alla guida di questo gruppo – ha detto Froio – abbiamo lavorato tantissimo. Il bilancio è sicuramente positivo. Siamo riusciti a portare in associazione nuovi iscritti, e nello specifico 35 giovani imprenditori, ed insieme abbiamo lavorato per raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo consolidato i rapporti con le scuole, con i progetti di alternanza scuola-lavoro, con le Istituzioni e con Confindustria a livello nazionale, senza mai dimenticare il sociale e le iniziative di beneficenza e volontariato. Per me è stata una vera e propria palestra di vita. Alla nuova presidente – ha affermato Froio - da imprenditrice a imprenditrice, da mamma a mamma, da donna a donna, un augurio speciale. Sono certa porterà avanti con competenza, professionalità ed umanità questo gruppo verso nuovi successi”.

Aldo Ferrara, presidente di Confindustria Catanzaro, ha ringraziato Caterina Froio per il lavoro profuso in questi anni alla guida del gruppo giovani e ha formulato i migliori auguri alla neopresidente Antonia Abramo ricordando con commozione anche il papà della giovane imprenditrice, Walter Abramo. “Voi giovani – ha detto Ferrara – siete la benzina di questa macchina. Confindustria non è solo un’associazione. È una famiglia, una palestra di vita, un impegno che va portato avanti con responsabilità. Militare in associazione vuol dire formarsi e spendersi per migliorare questa nostra terra. Anche io – ha detto Ferrara – ho avuto la possibilità di vivere una bellissima esperienza nel Gruppo Giovani Imprenditori e mi auguro che i giovani possano essere protagonisti di un nuovo processo di crescita della Calabria”.