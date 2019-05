Giornata della cultura. Liceo Siciliani alla Cciaa per il convegno sull’Arte Sacra

Gli studenti del Liceo Scientifico Siciliani hanno, partecipato con entusiasmo al convegno svoltosi questa mattina in Camera di Commercio sul tema dell'Arte Sacra e dei beni ecclesiastici. L'incontro è stato aperto da Maria Caterina Zito e Yves Catanzaro del Leo Club Catanzaro Host e Ivan Cardamone, vice sindaco con delega alla Cultura del Comune di Catanzaro.

E' intervenuto don Maurizio Franconiere, direttore del Mudas che ha sottolineato come l'argomento di questo anno della Giornata della Cultura si sia sposato perfettamente con l'orientamento della Cei incentrato sulla valorizzazione dei beni ecclesiastici: “non si devono considerare le opere d'arte sacra solo dal punto di vista esteriore ma, soprattutto, come simbolo perché permettono di vivere l'esperienza del trascendente e consentono di fare un passaggio della percezione della bellezza da punto di vista estetico a quello estatico, una relazione tra aspetto esteriore e l'esperienza del divino”.

“All'Università Magna Graecia – ha affermato il professor Luigi Mariano Guzzo, docente di Beni Culturali ed Ecclesiastici all'Umg di Catanzaro - è stato avviato un percorso didattico dedicato ai beni ecclesiastici che nasce dall'esigenza di conoscere come gestire e amministrare il patrimonio culturale rappresentato dai beni ecclesiastici che, spesso, anche se non è il caso della Diocesi di Catanzaro, è in mano a persone che non hanno competenze. Il rischio è che questo patrimonio non venga tutelato e valorizzato. I beni culturali in Calabria possono rappresentare una ricchezza e non mi riferisco solo a quelli materiali ma anche a quelli intangibili, come le tradizioni e le processioni e possono essere un volano per la nostra Terra.”

Gli studenti, successivamente, hanno visitato il Museo Diocesano di Catanzaro-Squillace accompagnati dalle guide della Diocesi. In serata, nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili, si svolgerà l'attesa Serata di Gala, condotta dal giornalista Nico De Luca, durante la quale ci sarà la cerimonia di consegna del Premio Carlino d'Argento 2019.

I premiati di questa edizione – stabiliti dalla Commissione presieduta dall'architetto Anna Russo e composta dall'assessore al Turismo e Spettacolo del Comune, Alessandra Lobello; dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi; dal direttore generale della Fondazione Politeama, Aldo Costa e dal segretario nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Franco Megna – saranno: la dottoressa Elena Sodano, per la categoria “Eccellenza”, la Cooperativa Nido di Seta per il campo “Imprenditoria giovanile”, il regista Alessandro Grande per le “Arti visive e discipline dello spettacolo”, il professor Alessandro Campi per la “Cultura”.

Le personalità premiate riceveranno il Carlino d'Argento, realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, una moneta coniata nel '500 da Carlo V per elogiare i catanzaresi che avevano resistito agli attacchi dei francesi e, per gli organizzatori del Premio, il giusto riconoscimento a chi è “ambasciatore” dell’eccellenza catanzarese a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Le iniziative hanno ricevuto il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Catanzaro e il patrocinio della Fondazione Politeama e del Mudas.