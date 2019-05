San Giovanni in Fiore, sbanda con l’auto e finisce in una scarpata: fuori pericolo

Un uomo, L.B. le sue iniziali, è finito fuori strada mentre si trovava a bordo della sua utilitaria scivolando in una scarpata in prossimità di Viale della Repubblica, una delle arterie stradali principali di San Giovanni in Fiore.

I vigili del fuoco del distaccamento locale insieme ai tecnici Anas, si sono subito precipitati sul luogo per verificare le condizioni del conducente, imbracando prontamente il veicolo e mettendolo in sicurezza.

Per più di un’ora e mezza sia sulla sottostante S.S. 107 sia sulla strada comunale è stata rallentata la circolazione stradale a tratti anche interrotta, al fine di consentire il recupero del mezzo che fortunatamente non ha riportato danni visibili.

La Polizia Provinciale accorsa si è occupata dei rilievi del caso segnalando al comando della Polizia Municipale l’accaduto oltre che la pericolosità del tratto stradale che è notoriamente sprovvisto di guardrail nonostante in un tratto in curva e soprastante la statale.