De Sarro (FI): “nuova aerostazione a Lamezia, un’esigenza prioritaria non più rinviabile”

“L’aeroporto internazionale di Lamezia Terme è la principale infrastruttura che opera al servizio dell’intero territorio calabrese. Per tale ragione la realizzazione della nuova aerostazione costituisce un’esigenza prioritaria non più rinviabile. Purtroppo constato al riguardo l’inspiegabile silenzio della classe dirigenze regionale di centrosinistra e del governo nazionale che, a quanto pare, non si preoccupano minimamente della principale porta di ingresso e di uscita della Calabria”.

“Lo scalo lametino, tra i 12 nazionali a rilevanza strategica, registra ogni anno una crescita costante di passeggeri. Quasi due milioni e ottocentomila nel 2018 indicano un trend positivo che, però, impone una strategia aziendale mirata a rafforzare il ruolo dell’infrastruttura nell’Italia meridionale e nel mediterraneo. Di conseguenza non bisogna adagiarsi sui numeri, ma occorre che la Regione Calabria, la Sacal ed il governo nazionale intervengano per consentire la realizzazione dell’aerostazione, i cui finanziamenti erano stati già previsti ma i lavori non sono mai partiti”.

Lo afferma Francesco De Sarro, vice coordinatore di Forza Italia della Provincia di Catanzaro. “D’altronde è lo stesso Enac, allo scopo di evitare sovraffollamenti negli aeroporti, che impone di assicurare – precisa il vice coordinatore provinciale di Forza Italia - un limite minimo di spazio per passeggero. L’aeroporto di Lamezia Terme, allo stato attuale, specie nei periodi estivi, non è in grado di garantire tali condizioni di sicurezza e per tali ragioni, oltre che per favorire una crescita naturale dello scalo lametino e, quindi, lo sviluppo dell’intera regione, si impone una presa di posizione seria, responsabile e non più rinviabile. La realizzazione dell’aerostazione di Lamezia Terme va in questa direzione. Chi ha in mano il governo del territorio dia risposte concrete ed immediate sulla realizzazione dell’importante infrastruttura”.