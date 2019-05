Lamezia. Parte “E state...insieme 2019”: un’idea di tre associazioni sportive

Tre associazioni sportive Arvalia Nuoto Lamezia Centro Didattico An.Giu.Li. e il Viola Tennis si sono unite per proporre alle famiglie lametine l’opportunità di intrattenere i loro figli dal 10 giugno al 31 luglio con attività ludico-sportive, al fine di potenziare lo sviluppo psico-fisico dei giovani e di favorire la socializzazione in gruppo in un contesto multidisciplinare.

Si tratta dell'iniziativa "E state insieme 2019". Diverse sono le attività proposte, rese attuabili grazie alla collaborazione di altre società, come la Academy Lamezia Asd, la Seila Beach Sport e la Asd Spike Lamezia: nuoto, volley, calcetto, beach volley, tennis, laboratori teatrali, musicali e artistici, corsi di inglese con un’insegnante madrelingua e tant’altro ancora con personale tecnico ed educatori di comprovata esperienza saranno le attività che i ragazzini si troveranno a svolgere.

Luogo di ritrovo del centro estivo cittadino sarà la piscina comunale ‘Salvatore Giudice’, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni già da ora e dove i partecipanti saranno suddivisi in gruppi: secondo un programma settimanale, tutti i ragazzini saranno coinvolti a rotazione nei differenti sport e laboratori, che permetteranno loro di scoprire e conoscere passioni e talenti.