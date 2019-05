Vittorio Chiarella eletto segretario Ugl-Unione Territoriale del Lavoro

Vittorio Veneto Chiarella è stato eletto per acclamazione Segretario dell’ Unione Territoriale del Lavoro dell’ U.G.L. Dopo un lungo periodo che ha visto il commissariamento della sede di Catanzaro, grazie all’impegno del commissario Stefano Conti, segretario Generale della Ugl telecomunicazioni, si è giunti ad un accordo politico che ha consentito di tenere unite le diverse anime delle segreterie di categoria.

Nella storica sede di Piazza Roma è stata nominata, dai membri del congresso, come Presidente della commissione elettorale Ornella Cuzzupi segretaria regionale dell’UGL coadiuvata dal segretario Claudio Giuliani.

Componenti del consiglio direttivo sono stati eletti: Giovanni Montesanti, Igor Reda, Pierpaolo Pisano, Francesco De Sensi, Francesco Vallone, Antonio Stefano Michele Corapi, Antonella De Munda, Bruno Zaffino, Daniela Lamanna, Stefano Carlone, Pasquale Sergi, Maurizio Scalise, Rocco Agresta, Natale Giaimo, Giuseppe Rocco Giaimo, Luca Scalise

Il neo eletto segretario Chiarella nel suo intervento ha espresso la propria soddisfazione per questo momento di riscatto per l’Unità Territoriale del Lavoro di Catanzaro che da oggi, assieme al contributo delle diverse Federazioni operanti nel territorio Catanzarese, gli consentirà, grazie all'apporto di tantissimi giovani ma anche all'esperienza di molti sindacalisti di “vecchia data” di essere un punto di riferimento per i lavoratori dell’intera provincia.