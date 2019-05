Incidente in una lavanderia di Botricello: macchinario perde cloro, tre persone intossicate

È di tre persone rimaste intossicate il bilancio di un incidente avvenuto all'interno di un’attività commerciale di Lavanderia sita in Via Nazionale SS106 a Botricello, nel catanzarese.

Causa dell'intossicazione una perdita di Cloro da un macchinario situato all'interno dei locali.

Rimasti coinvolti il proprietario dell'attività, il nipote ed una terza persona presente al momento nella lavanderia che si è apprestata a dare soccorso nell'immediato.

Le tre persone, prese in cura dal personale sanitario del Suem118, sono state prontamente trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina che hanno provveduto ad intercettare la perdita bloccando l'ulteriore fuoriuscita della sostanza chimica. I pompieri stanno operando per la bonifica dei locali.