Animali: in piena efficienza il canile comunale in località Martorana

Buone notizie per i migliori amici dell'uomo. Sono state eliminate le criticità evidenziate qualche tempo fa dal nucleo Carabineri del Nas dell'oasi rifugio comunale per i cani sito in località Martorana ed il sindaco Pugliese ha provveduto alla revoca dell'ordinanza che consente oggi il pieno recupero della struttura.

Il Comune ha provveduto, infatti, ad effettuare una serie di lavori di ristrutturazione che si sono conclusi. Si sono migliorati i locali adibiti ad ambulatorio e deposito mangime oltre a ripristinare alcune porte e zanzariere danneggiate.

Unitamente a questa attività è stato anche effettuato l'ampliamento delle struttura che consentirà una maggiore capacità di accoglienza.

E' stato un lavoro sinergico degli Uffici Comunali Ambiente e Lavori Pubblici seguito e sostenuto con particolare attenzione dai consiglieri comunali Vincenzo De Franco ed Enrico Pedace.

Non è l'unica attività messa in campo in quanto è già pronto il progetto per la realizzazione di un Canile Sanitario Provinciale che sarà messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale.