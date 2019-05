Nuoto. Andrea Maria: ancora buoni tempi e piazzamenti verso la finale regionale

Grandi soddisfazioni lo scorso weekend per la Squadra Andrea Maria di Pentimele Reggio Calabria che nella 2^ Tappa Primaverile Finale Asi, tenutasi a Catanzaro, ha raggiunto ottimi risultati. I 38 atleti della società, sui circa 400 partecipanti, dai più piccoli ai “Master”, hanno migliorato tutti i propri tempi personali e conquistato diverse medaglie. Ottime le posizioni nelle varie classifiche, tutte migliorate rispetto alla tappa precedente.

Il gruppo dei più piccoli, ovvero quello allenato dal Tecnico Simona Nesci e composto dagli atleti: Pizzimenti Antonino, Ripepi Antonino, Donato Morgana, Votano Luca Antonino, Gangemi Paolo, Surace Sofia, Lewis Clifford, Maccarrone Fabio, Barberi Davide, Barberi Noemi, Gurnari Rosario, Malavenda Demetrio, Borrello Gabriele, Lauria Giorgia, Spadaro Salvatore e Bruno Aldo si è aggiudicato il 2° posto nel Trofeo Propaganda salendo più volte sul podio per un totale di 19 medaglie di cui: un argento nella staffetta 4x25 Stile Libero, tre ori ed un argento conquistati da Barberi Davide, un oro, un argento ed un bronzo per Donato Morgana, due ori con tanto di Record Regionale ed un argento per Barberi Noemi, un oro per Lauria Giorgia, un bronzo per Surace Sofia, un argento ed un bronzo per Votano Luca Antonino ed infine un argento e due bronzi per Gangemi Paolo.

Insieme a loro, per la Classifica “Esordienti” conquistano il 4° posto anche gli atleti: D’Agostino Giuseppe che conquista due bronzi, Ripamonti Alessandro, Ferrante Giulia con un argento ed un bronzo, Gattuso Andrea Domenico, Romeo Giorgia con un argento ed un bronzo, Iaria Alessandra, Galimi Sofia e D’Agostino Francesco.

Ottime prestazioni anche per i Ragazzi della Squadra “Categoria” composta da Gatto Mirea che conquista tre bronzi, Saraceno Antonino con due bronzi, Foro Paolo, Florio Matteo che prende un argento, Errigo Filippo, Gangemi Federico, Schiavone Claudia che conquista un bronzo ed infine Crisalli Sofia. Per quanto riguarda la categoria “Master”, gli atleti allenati da Emy Modafferi conquistano il 1° posto andando tutti sul podio: Vadalà Antonella conquista tre ori con 2 Record Regionali, Scapati Vittoria tre argenti più un oro con tanto di Record Regionale, Spinola Vincenzo che conquista ben quattro ori con 2 Record Regionali, Florio Vincenzo conquista un oro e due argenti, Giunta Santina arriva a 3 medaglie personali con due ori ed un argento, Albanese Sebastiano conquista ben tre ori ed un bronzo, Cieli Giuliana raggiunge tre ori ed un argento ed infine abbiamo Orlandini Luigi, da tutti affettuosamente conosciuto come Nonno Gigi, che conquista due ori, con tanto di Record Regionale e due argenti. Infine, per quanto riguarda la Classifica Totale, arriva un inaspettato 4° posto, su 15 società partecipanti, tutte di buon valore.

I tecnici, insieme al Presidente della società Milena Calarco, hanno espresso grande soddisfazione verso i propri ragazzi che allenamento dopo allenamento fanno in modo di accrescere sempre di più il proprio spirito di squadra. Adesso il prossimo appuntamento per gli atleti dell’Andrea Maria sarà la tanto attesa Finale Regionale nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno a Vibo Marina.

Una tre giorni dove gli atleti della Società di Pentimele cercheranno di raccogliere tutto ciò che hanno seminato in quest’ultimo anno. I ragazzi sono ansiosi di dimostrare il proprio valore a genitori e tecnici, ma principalmente a sé stessi, sapendo bene che non vince chi arriva primo, ma chi dà il massimo.