Rari Nantes, a dura prova con Roma Arvalia e Pallanuoto Pescara

Settimana impegnativa per la Rari Nantes Crotone. La squadra del presidente Emilio Ape sarà impegnata in settimana in una due giorni - 9 maggio 21.30 a Roma contro la Roma Arvalia 2007 e 10 maggio 21.30 ad Avezzano contro il Pescara Pallanuoto - di incontro decisivi ai fini della classifica e del raggiungimento dell’obiettivo scavezzo prefissato.

Due incontri in due giorni che metteranno a dura prova, fisicamente, visti i viaggi e gli incontri ravvicinati, e mentalmente, i ragazzi di mister Arcuri. Ma non è tempo di alibi, giustificazioni o quant’altro. Il raggiungimento dell’obiettivo salvezza è ancora nelle mani dei ragazzi pitagorici. La squadra partirà giovedì mattina dalla Piscina Olimpionica Città di Crotone per recarsi a Roma, dove, in serata affronterà la formazione del Presidente Di Santo.

Nella giornata di venerdì si recherà ad Avezzano per affrontare in campo neutro, a causa dell’indisponibilità dell’impianto delle Naiadi, il Pescara. “Si tratta di partite estremamente delicate, sia per noi, che per i nostri avversari - esordisce il presidente Ape - mancano 3 partite al termine del campionato (4 ovviamente per noi e per l’Arvalia) In vista di playoff e playout, 9 squadre su 11 saranno interessate da questo finale di campionato. Ogni squadra darà il meglio di sé per conquistare il proprio obiettivo. Non c’è spazio per fare calcoli. L’Arvalia con 28 punti, settima in classifica, solo vincendo tutte e quattro le partite restanti e con una serie di risultati favorevoli può ambire ad affrontare i Playoff”.

“Il Pescara, invece, è in piena lotta Playoff, forte dei suoi 39 punti e del suo terzo posto in classifica con un punto sul Telimar Palermo e due sulla Roma Vis Nova. Noi, dobbiamo continuare a provarci. A giocare punto a punto contro tutti. Se contiamo le partite giocate e perse o pareggiate per goal presi allo scadere o giù di lì, ci rendiamo conto che con un pizzico di esperienza, malizia e fortuna in più, avremmo potuto avere in classifica tra i 16 ed i 18 punti. Che avrebbe dato al nostro debutto in questa seria una lettura differente. Ma non è stato così. Come diciamo sempre, paghiamo lo scotto della matricola. È stato lo stesso per il Crotone Calcio nel suo primo anno di Serie A. Speriamo solo di ripeterne le gesta, salvandoci alle ultime giornate o tramite i playout. Di certo ci proveremo. Fino all’ultimo. Affrontiamo queste due partite con la consapevolezza di poter giocare punto a punto sia a Roma sia a Pescara (Avezzano). Magari stavolta la spuntiamo noi all’ultimo. Sarebbe fondamentale.”- ha concluso.