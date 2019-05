Carlino d’argento, domani la consegna ufficiale per la V Giornata della cultura

Un intenso programma si prospetta per domani in occasione della V edizione della Giornata della Cultura-Premio Carlino d'Argento 2019 - promossi dal Leo Club Catanzaro Host presieduto da Maria Caterina Zito e organizzati da Yves Catanzaro.

Degno di nota è anche il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Catanzaro e il patrocinio offerto dalla Fondazione Politeama e dal Mudas. Alle 9.30, in Camera di Commercio, si terrà il convegno di apertura con gli interventi di Maria Caterina Zito e Yves Catanzaro del Leo Club Catanzaro Host, di Daniele Rossi, presidente Camera di Commercio di Catanzaro, e Ivan Cardamone, assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro.

Il tema della V edizione della Giornata della Cultura è quello dell’Arte Sacra e beni ecclesiastici e, per questa ragione, interverranno don Maurizio Franconiere, direttore Mudas e il professore Luigi Mariano Guzzo, docente di Beni Culturali ed Ecclesiastici all'Università Magna Graecia di Catanzaro, che dialogheranno con gli studenti del Liceo Scientifico “L. Siciliani”.

Alle 11 si terrà la visita guidata al Mudas (Museo Diocesano di Catanzaro Squillace), a cura delle guide della Diocesi, per gli studenti e la cittadinanza.

Alle 18.30, nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili, si svolgerà l'attesa Serata di Gala, condotta dal giornalista Nico De Luca, durante la quale ci sarà la cerimonia di consegna del Premio Carlino d'Argento 2019. I premiati di questa edizione – stabiliti dalla Commissione presieduta dall'architetto Anna Russo e composta dall'assessore al Turismo e Spettacolo del Comune, Alessandra Lobello; dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi; dal direttore generale della Fondazione Politeama, Aldo Costa e dal segretario nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Franco Megna – saranno: la dottoressa Elena Sodano, per la categoria “Eccellenza”, la Cooperativa Nido di Seta per il campo “Imprenditoria giovanile”, il regista Alessandro Grande per le “Arte visive e discipline dello spettacolo”, il professor Alessandro Campi per la “Cultura”.

Le personalità premiate riceveranno il Carlino d'Argento, realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, una moneta coniata nel '500 da Carlo V per elogiare i catanzaresi che avevano resistito agli attacchi dei francesi e, per gli organizzatori del Premio, il giusto riconoscimento a chi è “ambasciatore” dell’eccellenza catanzarese a livello regionale, nazionale ed internazionale.