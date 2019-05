Montegiordano: ritrovato trattore rubato, denunciato il responsabile

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno denunciato un uomo di Montegiordano per ricettazione ed uso di atto falso, in quanto trovato in possesso di un trattore agricolo e di un rimorchio rubati nel novembre del 2015 in provincia di Matera.

Nello specifico i Carabinieri della Stazione di Rocca Imperiale nella mattinata di ieri hanno bussato alla porta dell’abitazione di campagna di L.V.A. 54enne di Montegiordano con pregiudizi di polizia, per effettuare una perquisizione.

Nei locali adibiti a deposito dall’uomo, è stato trovato il trattore agricolo marca Fiat, di un valore di mercato di circa 10 mila euro. La targa dello stesso, inserita nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia, risultava inesistente. Gli accertamenti più approfonditi presso il registro online della Motorizzazione hanno confermato che la targa non era censita e quindi falsa. A questo punto è stato localizzato il telaio del veicolo e, una volta trovato, è stato accertato che il mezzo era stato rubato nel novembre del 2015 nelle campagne di Bernarda, in provincia di Matera.

Il trattore agricolo e il rimorchio sono stati restituiti ai legittimi proprietari, degli imprenditori agricoli di Metaponto, che, contattati dai Carabinieri, esternavano tutta la propria incredulità per il ritrovamento ormai insperato. La targa falsa, invece, è stata sottoposta a sequestro penale.

L.V.A. portato in caserma, è stato denunciato a piede libero per i reati di ricettazione ed uso di atto falso.