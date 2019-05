Fiera di Paola, sequestrati più di 1800 prodotti contraffatti

La tradizionale Fiera di San Francesco che si svolge a Paola si è conclusa con il sequestro di 1.833 tra prodotti contraffatti e pericolosi per la salute del consumatore.

La Guardia di finanza di Cosenza ha infatti portato avanti il cosiddetto Dispositivo Permanente di contrasto ai Traffici Illeciti, con il quale ha anche verbalizzato 42 mancate emissioni di scontrini fiscali.

I quasi duemila prodotti sequestrati riportavano illegittimamente i marchi registrati e le griffe di note case produttrici, ed erano detenuti in violazione del Codice del Consumo, perché senza le etichette con le indicazione sulla composizione merceologica e sul produttore, oltre che in violazione della normativa comunitaria in materia di Marcatura CE.

Gli articoli sono stati realizzati con materiali di scarsa qualità e sono risultati pericolosi poiché gli acquirenti, utilizzandoli, sarebbero stati esposti al rischio per la salute.

L’azione di contrasto all’evasione fiscale, come accennavamo, ha invece permesso la verbalizzazione di 42 cessioni di beni effettuate senza l’emissione dello scontrino fiscale.

Il dispositivo ha l’obiettivo di rendere maggiormente proiettata sul territorio litoraneo paolano l’azione del Corpo, mirata alla prevenzione e al contrasto ai traffici illeciti, in particolare la commercializzazione di prodotti contraffatti o pericolosi per la salute, oltre che l’abusivismo commerciale.

Pattuglie in auto e a piedi ed appiedate dei Reparti dipendenti dal neo istituito Gruppo di Paola sono state impiegate in servizi di appostamento, perlustrazione, osservazione e attuazione di posti di controllo.