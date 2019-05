Pd Catanzaro, congresso cittadino dopo europee

È stata convocata dal Segretario della Federazione provinciale di Catanzaro del Pd, Gianluca Cuda, la riunione per analizzare l’attuale situazione politica- organizzativa ed amministrativa della città di Catanzaro.

Durante l’incontro è emersa la volontà da parte del Pd di riprendere con determinazione una forte opposizione sociale all’esecutivo mettendo insieme le varie sensibilità ed aprendo pubblicamente la discussione per confrontare idee e progettualità per uscire dall’attuale crisi sociale, economica e politica.

E, contestualmente lavorando con le rappresentanze regionali e nazionali, in Consiglio comunale per raggruppare tutte le forze democratiche che possano mettere in campo un’alternativa all’attuale disastrosa gestione di centrodestra. Non basta, infatti, invocare e rivendicare sterilmente il ruolo di capoluogo di regione quando, nei fatti, non si è in grado di dimostrarsi all’altezza di tale compito.

Nel corso della riunione, inoltre, si è anche decisa la costituzione di un organismo interno, di cui fano parte i rappresentanti istituzionali (deputato, assessore regionale, consiglieri comunali e i segretari di circolo della città di Catanzaro) coordinato dal Segretario della Federazione provinciale, che consenta una riorganizzazione strutturale del partito e sia in grado di mettere in campo tutte le iniziative opportune per rinvigorire l’azione del PD sul territorio e avviare la fase congressuale che condurrà al congresso cittadino con l’elezione dei nuovi organismi di partito e che metta al centro del suo progetto politico la ripartenza della città capoluogo di regione.

Il congresso cittadino dovrà svolgersi immediatamente dopo la conclusione delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo che vede il PD impegnato a sostenere i suoi candidati con l’obiettivo politico di contrastare l’avanzata delle forze populiste euroscettiche e di destra.