Laboratori di street art a Lamezia. Squad Rebel omaggia Escher

Squad Rebel non si ferma. Ha infatti accettato l’invito degli studenti dell'Istituto Professionale "L. Einaudi" di Lamezia Terme e in collaborazione con l'associazione Asd Lucky Friends che si occupa di sostenere i ragazzi con problemi psico-fisici, attraverso lo sport e laboratori di vario genere, hanno dato vita a un laboratorio di street art.

Antonio Saladino, come fondatore e ideatore del movimento, è molto soddisfatto ed entusiasta di questo progetto sociale: “Abbiamo regalato questo angolo creativo ai ragazzi supportandoli e stimolandoli nel dedicarsi alle arti creative al fine di sviluppare maggiormente la capacità di percezione e cognizione”.

Infine, l'iniziativa più recente è il lavoro di ripristino della pavimentazione, attraverso acrilici e resine industriali, presso il locale ristorante/ pizzeria "Alla stazione" di Falerna marina. L'opera richiama il mondo magico dello straordinario artista olandese Maurits Cornelis Escher, il pittore matematico che ha fatto della capacità di stupirsi la base della sua creatività: costruzioni impossibili, esplorazioni e geometrie dell'infinito, prospettive incredibili, tassellature del piano e dello spazio e motivi a geometrie interconnesse che cambiano gradualmente in forme via via differenti.

“Abbiamo creato - racconta Antonio Saladino - un enorme mosaico delineato da più scale di colori”. Un altro straordinario lavoro scaturito dalla creatività del team Rebel e nato anche con lo scopo di rendere le strutture locali maggiormente attrattive per i cittadini e di promuovere più turismo sul litorale, creando così nuove occasioni di lavoro per tanti giovani meridionali.

Un'opera curata nei minimi particolari, eseguita con la passione e la tenacia che contraddistinguono da sempre i ragazzi Rebel. Un lavoro che è quasi un gioco ma come diceva Escher l'artista dal quale, come dicevamo, Saladino ha tratto ispirazione..." il mio lavoro è un gioco, un gioco molto serio" .