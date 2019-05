Crotone. Svolto al Comune il convegno “Padri sofferenti - nonni ignorati”

Lo scopo dell’evento contribuisce a rafforzare il legame con le istituzioni e forze dell’ordine con il fine di creare uno sportello così chiamato Sportello di Ascolto dei Padri Separati ed in futuro la Casa dei Papà come in altre realtà d’Italia. Come riferito da Alessia Romano e Flora Sculco in futuro è essenziale cooperare ed intraprendere un cammino in comune con un protocollo d’intesa anche a Crotone ed in Calabria presso la Regione.



Mentre il Questore durante il suo saluto ha confermato che anche nella provincia di Crotone esiste questa triste realtà di padri bisognosi di assistenza psicologica ed economica quindi bisogna intervenire per dare una rispettosa dignità a queste persone un po’ sfortunate. Il simposio si è concluso in maniera esaustiva, con la certezza di altri incontri sulle

tematiche espresse sul tema della giornata, alla presenza anche di esponenti militari della

Capitaneria

di Porto ed Aeronautica Militare,

e le associazioni degli Amici dei Bersaglieri ed

Anc di

Crotone

oltre a partecipanti civili ed associativi della zona.