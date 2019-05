Cinofili a Cirò, gare aperte con Federcaccia per il Trofeo Uberto: in finale Reggio e Cosenza

Il primo maggio a Cirò Marina, si è tenuto il più importante evento cinofilo organizzato da oltre 50 anni da FederCaccia. Stiamo parlando della semifinale regionale del "Trofeo S. Uberto" a squadre, gara su starne con abbattimento, riservato ai tesserati della Federazione italiana della Caccia, valido per il 51esimo Campionato Italiano di Caccia.

Un evento svoltosi sui terreni messi a disposizione dal gruppo della Zona Addestramento Cani Fatagò e organizzato dalla sezione provinciale FederCaccia guidata da Angelo Madia in stretta collaborazione con il circolo comunale guidato da Raffaele Vulcano.

Presenti all'evento i massimi responsabili della Fidc regionale con il presidente Giuseppe Giordano che ha lodato l'ottima organizzazione dell'evento dichiarando che "bisogna esportare la nostra cultura nella società contemporanea e per fare questo abbiamo bisogno dei giovani e meno giovani pervasi dal sacro spirito venatorio senza dimenticare di rispettare la natura che ci circonda. Un obiettivo centrato dal gruppo che gestisce la Zac di Cirò Marina che ormai da 6 anni accoglie tutti gli appassionati di questa disciplina".

Le gare si sono svolte su tre campi distribuiti su circa venti ettari di terreno che per tutta la mattinata sono diventati punto di riferimento per cacciatori e cani da punta. Al via 36 partecipanti divisi in 9 squadre: 4 dalla provincia di Cosenza, 3 dalla provincia di Reggio Calabria, 1 dalla provincia di Crotone e 1 dalla provincia di Catanzaro.

Il delegato Fidc Luigi Chiappetta insieme ai giudici Vulcano Raffaele, Ferraro Ugo e Liotti Nino, hanno apprezzato la sportività e la correttezza dei partecipanti che si sono messi in gioco. Due i posti in palio per l'accesso alle finali nazionali, in programma 29-30 giugno a Firenze, che sono stati conquistati dal team di Cosenza (primo posto) composto da: Renda Pietro, Victor Roberto, Intrieri Mario e Sbano Gianluca; e dal team di Reggio Calabria (secondo posto) composta da: Martino Antonio, Marino Fortunato, Costantino Giuseppe, Sariga Domenico.

Alla fine della gara, dopo le premiazioni, un ricco pranzo è stato offerto ai partecipanti. La sezione comunale Fidc, nell'augurare un grande e caloroso in bocca al lupo ai vincitori, ringrazia i posatori, gli accompagnatori, la polizia ambientale e le cantine che hanno gentilmente offerto il vino ai partecipanti.