Vandali a Belcastro, rubate attrezzature agricole di associazione di volontariato

Ancora assalti vandalici nella fattoria sociale di Belcastro gestita dall’associazione di volontariato L’Alveare. Ignoti, infatti, si sono introdotti e hanno rubato tutte le attrezzature conservate in un magazzino, necessarie per la coltivazione dei campi e per la manutenzione dell’area concessa in comodato d’uso dalla Provincia di Catanzaro.

I malviventi hanno prima tentato di sfondare una porta, ma non riuscendovi sono entrati dopo avere rotto i vetri di due finestre. Il valore della merce rubata ammonta a circa tremila euro e comprende, tra l’altro, un decespugliatore, trapani, saldatrici, compressore ad aria, motoseghe. Ma il danno maggiore è legato al fatto che l’associazione è rimasta senza attrezzature in un periodo particolarmente impegnativo vista la stagione estiva alle porte. Solidarietà è stata espressa dal presidente della Provincia, Sergio Abramo.