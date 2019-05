Kalashnikov e munizioni nascoste nel muro: denunciato pregiudicato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un 72enne già noto alle forze dell’ordine, V.R., è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni e di arma da guerra.

Ieri pomeriggio i carabinieri di San Calogero hanno effettuato una perquisizione a casa dell’uomo, dal momento che nei giorni passati era apparso agitato durante un controllo.

I militari hanno setacciato l’abitazione di residenza e in un manufatto vicino, che in passato era stato di proprietà del 72enne, vi hanno così trovato, in un’intercapedine, un vero e proprio deposito di armi.

Al suo interno c’erano un fucile d’assalto Kalashnikov AK M70, due caricatori bifilari e 30 cartucce cal. 7.62 mm, tutto in perfetto stato d’uso.

Sotto un cumulo di rifiuti, nascosti all’interno di un vecchio frigorifero, i carabinieri hanno poi trovato una pistola semiautomatica Beretta da 9 mm, due caricatori per la stessa arma e 48 cartucce cal. 9x21 mm.

Il tutto è stato sequestrate e l’uomo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.