La terra trema ancora. Scosse di terremoto nel cosentino e nel reggino

La terra trema ancora in Calabria, dove la scossa notte è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8 sulla scala Mercalli nella provincia di Cosenza. L’epicentro è stato individuato a Santa Sofia d'Epiro, ma il terremoto è stato sentito anche dai cittadini di Bisignano, San Demetrio Corone e Acri.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa intorno alle 3,37 con una profondità di soli 8 chilometri. Non sono stati registrati danni sul territorio. Sempre durante la scorsa notte, un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona della Costa Calabra sud orientale, davanti le coste di Reggio di Calabria. In questo caso, però, non è stato avvertito alla popolazione.