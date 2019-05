Perde il controllo, carambola su due auto e impatta contro un palo

La strada resa viscida dalla pioggia potrebbe avere fatto perdere il controllo ad un’auto, una Lancia Y, che ieri sera intorno alla mezzanotte è andata così ad impattare dapprima contro altre due vetture, una Renault Clio e una Kia Soul, che erano parcheggiate sotto un palazzo, per poi finire la sua corsa scontrandosi con un palo dell’illuminazione pubblica.

L’incidente è avvenuto lungo Viale De Filippis, a Catanzaro, nei pressi del distributore di benzina della Q8. A bordo della piccola utilitaria viaggiava il solo conducente che fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma che è stato ugualmente preso in carico dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale per controlli.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede Centrale del capoluogo, che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro, e la polizia stradale per gli accertamenti di competenza. Richiesto anche l’intervento della ditta incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica.