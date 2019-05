Detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Un arresto a Cirò Marina

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Cirò Marina per detenzione di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari hanno fermato l’uomo nei pressi della stazione ferroviaria per fare un controllo. Ma il 36enne ha opposto resistenza, da qui la perquisizione personale. I carabinieri hanno così trovato una dose di eroina, una di cocaina ed una di hashish. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione ai domiciliari.

I carabinieri di Cutro hanno arrestati un 43enne per evasione dai domiciliari. L’uomo è stato sorpreso nelle vie cittadine senza nessuna autorizzazione.