Corigliano. Intimidazione a candidato a sindaco: squarciate ruote dell’auto

Ruote squarciate per il candidato a sindaco di Corigliano Rossano, Falvio Stasi, in corsa per le elezioni amministrative del 26 maggio. La scorsa notte ignoti hanno tagliato i pneumatici a scopo intimidatorio. L'auto, intestata al padre di Stasi, viene usata dal candidato sindaco che è impegnato nella campagna elettorale per le prime elezioni nel popoloso comune del Cosentino nato dalla fusione dei due centri originari.

Circa due settimane fa, Stasi aveva trovato forate due gomme dell'auto intestata a lui, ma non aveva dato importanza all'episodio. "Vorrei - ha detto il candidato sindaco Stasi - che l'attenzione si focalizzasse sui contenuti della campagna elettorale e non su questi gesti. Questo atto non intorbidisce la campagna elettorale".