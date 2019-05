Operazione “Rimpiazzo”: TdR ordina scarcerazione per 6 indagati

Tornano in totale libertà sei dagli indagati arrestati nell’operazione “Rimpiazzo” contro i Piscopisani (LEGGI), clan attivo nella frazione Piscopio di Vibo Valentia ed a Vibo Marina.

Così ha deciso il Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Sasha Fortuna, Benito La Bella, Francesco Tassone, Nazzareno Pannace, Slvatore Vita e Francesco D’Ascoli.

Fortuna e La Bella sono accusati di associazione mafiosa e associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, oltre che di estorsione. Tassone e Pannace, invece, di narcotraffico.

Vita e D’Ascoli, entrambi di Vibo Marina, sono a loro volta indagati per concorso in estorsione aggravata dalle modalità mafiose. I due però non lasceranno il carcere in quanto detenuti anche per altri procedimenti.

Resta invece tra le sbarre Michele Fiorillo, ritenuto ai vertice del clan dei Piscopisani. L’operazione “Rimpiazzo” è stata coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta, nell'aprile corso, dalla Polizia di Stato.