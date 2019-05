Under 19: a Catanzaro la finale tra Sambiase Lamezia 1923 e Bocale Calcio Admo

Si giocherà domani martedì 7 maggio alle 15:30 al Centro Tecnico Federale di Catanzaro la finale del campionato Under 19 Regionale tra Sambiase Lamezia 1923 e Bocale Calcio Admo. Entrambe le formazioni hanno raggiunto la finale eliminando le reciproche avversarie al termine dei tempi supplementari: i giallorossi hanno avuto la meglio sulla Morrone in una gara emozionante in cui il doppio vantaggio dei ragazzi di Fanello con Liparota e Tavella è stato reso vano dal ritorno degli amaranto con le reti di Crispino e Calderaro nonostante l'inferiorità numerica. Negli extra time, altre due espulsioni per la Morrone ed il Sambiase Lamezia ha trovato le due reti decisive ancora con Tavella e Mafhoud.

Nell'altra gara di semifinale, il Bocale Calcio Admo ha la meglio su un'ostica Isola Capo Rizzuto grazie alla rete decisiva di Puccinelli su calcio di rigore. Gli amaranto trovano il vantaggio con Polimeni nella prima frazione di gioco. Nella ripresa l'Isola Capo Rizzuto perviene al pareggio su calcio di rigore trasformato da Comito, ma ancora Polimeni regala il nuovo vantaggio ai suoi. Nel finale al 9' minuto di recupero l'Isola Capo Rizzuto trova la rete del pareggio ancora con Comito, ancora su calcio di rigore. Si va dunque ai supplementari ed al 115' è un altro rigore, stavolta per il Bocale, a determinare l'esito finale. E' Puccinelli, come detto, a realizzare con freddezza il tiro dagli 11 metri ed a regalare la finale al Bocale Calcio Admo.

Saranno dunque le formazioni di Mister Fanello e Mister Bevacqua a giocare l'atto conclusivo del campionato: se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l’arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore. La gara sarà diretta dall'arbitro Cropanise di Rossano coadiuvato dagli assistenti Panetta e Galluzzo entrambi della sezione di Locri.