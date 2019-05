Scontro auto-bus nei pressi di Camigliatello: feriti in ospedale

Alcune persone sono rimaste ferite nello scontro tra un autobus ed una vettura verificatosi sulla Strada Statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi di Camigliatello.

L’incidente ha visto coinvolti una Fiat Panda ed un pullman delle Ferrovie della Calabria. Fortunatamente le condizioni dei feriti non sembrano gravi.

Sul posto i carabinieri, il personale del 118 per i soccorsi e gli uomini dell’Anas per il ripristino della circolazione momentaneamente in tilt. Disagi, infatti, si registrano sull’arteria in entrambi i sensi di marcia.