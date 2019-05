Due abitazioni in fiamme a Reggio, almeno tre persone tratte già in salvo

Un incendio è divampato questa mattina in due abitazioni, nel centro storico di Reggio Calabria. Sul posto vigili del fuoco, polizia di stato e sanitari del 118 che hanno tratto in salvo almeno tre persone. Una donna dopo i primi accertamenti è stata dimessa, per il marito si è valutata l’ipotesi di trasferirlo a Catania, per le ustioni riportate in varie parti del corpo.

L’incendio si è sviluppato da una cucina. Scattato l’allarme, i primi a intervenire sono stati i poliziotti di una volante della Questura reggina. Sono stati loro a trarre in salvo i due anziani rimasti bloccati nel sottotetto del villino a causa delle fiamme che, con il piano terra ormai invaso dalle fiamme, aveva ormai circondato l’unica via di fuga costituita dalle scale interne. Appena resisi conto di cosa stesse succedendo, marito e moglie hanno tentato di fuggire scendendo dalla scala interna, ma senza riuscirci.

L’intervento non è stato affatto semplice, a causa della difficoltà d’accesso all’area. Nell’altra abitazione erano ricoverati molti cani col rispettivo padrone, alcuni purtroppo sono rimasti uccisi dal fuoco, una trentina invece quelli messi in salvo, insieme all’uomo, grazie all’intervento degli agenti della Polizia Municipale.