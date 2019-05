Maltempo: albero cade in pieno centro a Vibo, donna esce illesa dall’auto

Tragedia sfiorata questa mattina in pieno centro a Vibo Valentia. A causa delle avverse condizioni meteorologiche e del vento, un albero è crollato abbattendosi su un’auto, una Citroen C3, senza fortunatamente provocare alcun ferito ma causando danni alla vettura. Alla guida c’era una donna, uscita illesa dall’abitacolo ma visibilmente spaventata per quanto avvenuto

L'episodio si è verificato in via Dante Alighieri, una delle aree più trafficate della città, a pochi metri da piazza Municipio. Sul posto, per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona, si sono prontamente recati i vigili del fuoco. Disagi temporanei alla circolazione riportata alla normalità grazie all’intervento della polizia municipale.