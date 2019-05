Tetto in fiamme a Rombiolo: intervengono i Vvf

Il tetto di un fabbricato è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi in via Defina a Rombiolo, nel vibonese. Le fiamme, generatesi probabilmente per cause accidentali, hanno avvolto completamente la copertura realizzata in legno e tegole.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che, muniti di autobotte ed una autoscala, hanno spento l'incendio impedendo la propagazione dello stesso alla abitazione sottostante.