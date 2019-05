Ponte delle festività. Controlli a tappeto nel crotonese: sei arresti

Dopo il lungo ponte delle passate festività pasquali e successivo primo maggio, arriva il bilancio complessivo dei controlli messi in campo dai carabinieri delle Compagnie di Crotone, Cirò Marina e Petilia Policastro.

Per assicurare la sicurezza dei cittadini i militari hanno attivato dei servizi straordinari eseguendo un totale di 354 pattugliamenti e perlustrazioni, ma anche una ventina di attività di ordine pubblico, ed impiegando ben 760 carabinieri.

Alla fine i numeri parlando chiaro: 1268 i veicoli controllati; 1590 invece le persone identificate: 16 gli esercizi pubblici verificati, così come 20 i soggetti sottoposti a misure restrittive.

Inoltre, sono state eseguite diverse perquisizioni: 9 quelle veicolari; 4 le domiciliari e 51 personali. Accertate ancora 85 violazioni al codice della strada; segnalati tre assuntori di stupefacenti, denunciate altre 22 persone e, infine, arrestate in tutto altre sei (due per evasione, una per spaccio di stupefacenti e tre su provvedimento dell’autorità giudiziaria).