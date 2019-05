Pallanuoto. Sconfitta a Roma per la Rari Crotone: penultimi in classifica

Luca Orlando

Ancora un rammarico per la Rari Nantes Crotone che perde la sfida esterna con la Roma Vis Nova guidata da mister Calcaterra, sebbene di un solo punto.

“Abbiamo giocato contro una squadra molto più forte di noi, una formazione - ha dichiarato il capitano Vincenzo Arcuri - che sta lottando per giocare i play off puntando in Serie A1, nonostante siamo arrivati a Roma, senza i nostri consueti mezzi, un'ora prima della partita, i ragazzi hanno giocato alla pari con l'avversario lottando su ogni pallone e con molta determinazione”.

Va segnalata la prestazione del portierone Mattia Conti che in più circostanze ha salvato la porta da tiri liberi e tiri a colpo sicuro. Così come quella importantissima di Aldo Amatruda, di Luca Orlando e di Federico Latanza.

Complimenti, in particolare, al giovanissimo Orlando, della formazione Under 17, che ha giocato in maniera eccellente e senza timori.

“Menzione da parte nostra – aggiunge Arcuri - per il portiere della Roma, Mario Bonito, il quale ha un passato in Serie A1, oggi ha salvato la porta della Roma in parecchie circostanze. Oltre il rammarico, arrivano i complimenti dalle squadre avversarie e dagli addetti ai lavori, però continuano a scarseggiare i punti”.

La classifica, al momento, vede la squadra crotonese in penultima posizione con 8 punti, e sopra la Rari Nantes Arechi Salerno e la Studio Senese Cesport a parità di punti (14). “Lotteremo, vogliamo tenerci stretta la Serie A2. Ce la siamo sudata, meritata, voluta”, conclude il capitano.

La Rari Nantes Crotone tornerà a giocare nuovamente in trasferta, con un doppio appuntamento: giovedì 9 maggio la partita di recupero nella capitale con la Roma Arvalia, match rinviato per l'incidente stradale dei crotonesi (LEGGI), e venerdì 10, di sera, partita di campionato con il Pescara.

IL TABELLINO

Roma-Crotone 7-6

Roma Vis Nova Pallanuoto: M. Bonito, F. Carrozza, D. Murro 1, E. Ferraro 1, F. Rella, E. Gallo, A. Spinelli 2, M. Maras 2, Bernoni, L. Gobbi, W. De Vena 1, F. Vitola, L. Provenziani. All. Calcaterra

R.N. Crotone: M. Conti, A. Perez, A. Amatruda 1, V. Arcuri, M. Aiello 1, Orlando L. 1, G. Candigliota, P. Morrone, R. Spadafora, Graziano, P. Markoch 2, F. Latanza 1, S. Sibilla. All. Arcuri f.

Arbitri: De Girolamo e Piano

NOTE

Parziali: 3-1 1-1 0-1 3-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Roma Vis Nova 3/6 + un rigore e Crotone 2/6. Spettatori: 100 circa.